Депутат Госдумы: Молодежь в Азербайджане проголосовала за свое будущее

Выборы в Азербайджане выгодно отличались организованностью и настроением избирателей, молодежь приняла активное участие в голосовании.

Выборы в Азербайджане выгодно отличались организованностью и настроением избирателей, молодежь приняла активное участие в голосовании.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

"Эти выборы [президентские выборы в Азербайджане] отличались от многих выборов в разных странах, на разных континентах. И прежде всего это организованностью, это порядком, это настроением самих избирателей. Это проблема большинства стран, когда молодежь не очень готова идти на выборы. Здесь мне посчастливилось пообщаться очень с многими избирателями. И я сделал для себя такой вывод, что молодежь голосовала за себя, за свое будущее, за будущее своей страны, в которой они живут", - сказал он.