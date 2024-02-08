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Депутат Госдумы: Молодежь в Азербайджане проголосовала за свое будущее

Депутат Госдумы: Молодежь в Азербайджане проголосовала за свое будущее Выборы в Азербайджане выгодно отличались организованностью и настроением избирателей, молодежь приняла активное участие в голосовании.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 12:11
Депутат Госдумы: Молодежь в Азербайджане проголосовала за свое будущее

Выборы в Азербайджане выгодно отличались организованностью и настроением избирателей, молодежь приняла активное участие в голосовании.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

"Эти выборы [президентские выборы в Азербайджане] отличались от многих выборов в разных странах, на разных континентах. И прежде всего это организованностью, это порядком, это настроением самих избирателей. Это проблема большинства стран, когда молодежь не очень готова идти на выборы. Здесь мне посчастливилось пообщаться очень с многими избирателями. И я сделал для себя такой вывод, что молодежь голосовала за себя, за свое будущее, за будущее своей страны, в которой они живут", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputat: “Azərbaycanda gənclər gələcəklərinə səs veriblər”

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