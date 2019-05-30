Депутат Госдумы: Каждое мероприятие в Азербайджане проходит на высочайшем уровне

"Я стараюсь посещать мероприятия, которые приходят на территории Азербайджана, в Баку - это и великолепнейшие Первые Европейские игры, и гонки Формулы-1, и многое другое. Каждое мероприятие, которое проводится на территории Азербайджана проходит на высочайшем мировом уровне. Это эталон, до которого многим государствам еще тянуться и тянуться".

Об этом российскому бюро Report заявил депутат Государственной Думы РФ, глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Комментируя финал Лиги Европы, который состоялся в Баку накануне, депутат Госдумы отметил, что игра прошла на высочайшем уровне: "Уверен, что все гости, которые в эти солнечные дни посетили Баку, остались довольны.

Через такие мероприятия вы транслируете силу государства, уровень его развития на все мировое сообщество. Очень важно, что вы с нами, вы у нас есть, вы - наше братское государство. Желаю больше мероприятий и больше российских туристов, которые смогут увести в своем сердце любовь солнечного Азербайджана".

Игбал Рустамов