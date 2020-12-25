Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает дело своего великого отца"

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает дело своего великого отца, основоположника современного азербайджанского государства Гейдара Алиева". Об этом российскому бюро Report заявил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по международным делам Леонид Слуцкий.



"Мы понимаем, что самое тяжелое, что досталось Ильхаму Гейдаровичу - это нагорно-карабахский конфликт. Он успешно справился с другими очень тяжелыми вопросами современной политики, подъема национальной экономики. Ильхам Гейдарович сделал современный Азербайджан топливно независимым, энергетически независимым государством, одной из наиболее процветающих национальных экономик на постсоветском пространстве. Ильхам Алиев выступил инициатором и координатором мероприятий, которые уже вошли в новейшую историю, таких как Европейские олимпийские игры, Бакинский гуманитарный форум и многое другое", - сказал он.

Однако, по словам депутата, всегда и все омрачал конфликт в Нагорном Карабахе: "Всегда и все омрачала эта ситуация, которая длилась уже около 30 лет. Ильхам Алиев понимал, что он не может оставить этот кровоточащий конфликт в наследство тем, кто придет к руководству после него. Он был обязан разрешить и всегда говорил об этом. И это произошло".

"Ильхам Алиев следуя мудрому призыву президента России Владимира Путина, остановил вооруженные силы Азербайджана после взятия Шуши - великого города азербайджанской истории, города, который подарил азербайджанскому народу десятки славных сыновей, таких как Бюльбюль, которые вошли в сокровищницу азербайджанской истории и культуры. И после того как невероятным образом, была взята неприступная Шуша, необходимо было остановить конфликт, развернуть войска. Для этого требовалось невероятное мужество, сила личности, которыми обладает Ильхам Гейдарович. Это войдет в хрестоматии и учебники истории не только в Азербайджане", - отметил политик.

"Был остановлен нагорно-карабахский конфликт, была восстановлена историческая справедливость для всего мирового азербайджанства и для всех, кто следил во всем мире за тем, что происходит на Южном Кавказе. Это урок мудрости, это урок мужества, заботы о людях, даже если это враги, которые готовы убивать с оружием в руках. Именно это двигало президентами России и Азербайджана. После урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев должен называться великим в том же смысле, в котором мы называем великим его отца Гейдара Алиева, имя которого золотыми буквами вписано в историю и Советского Союза и Азербайджанской Республики", - заключил Слуцкий.