Депутат Госдумы: Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир

Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир.

Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что личность такого масштаба будет жить вечно в памяти людей на всем постсоветском пространстве.

"Сложно найти человека, который бы не знал Гейдара Алиева. Тем не менее, мы должны помнить о таких личностях, как он, говорить о них и постараться сохранить наследие, которое они оставили после себя. Гейдар Алиев оставил после себя огромное наследие как в Азербайджане, так и в России", - сказал Журавлев.