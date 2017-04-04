Российский депутат: Азербайджан - оплот надежности и стабильности

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Москва. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является сильной с точки зрения безопасности страной". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Госдумы России Дмитрий Савельев в пресс-центре "Парламентской газеты", на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

"Наше многолетнее взаимодействие показывает, что Азербайджан - оплот надежности и стабильности. Армия Азербайджана сейчас очень сильна и может отразить нападение, как террористов, так и различных вооруженных формирований. В моих разговорах с представителями российских спецслужб они утверждают, что их взаимодействие с азербайджанскими коллегами находится на высочайшем уровне", - сказал депутат Госдумы.