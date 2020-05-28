Депутат Госдумы: РФ и Азербайджан будут развивать эффективное сотрудничество

"Поздравляю братский азербайджанский народ, президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семью в связи с Днем независимости страны. Это праздник, который Азербайджан сегодня встречает будучи одной из самых успешных экономик на постсоветском пространстве".

Как передает российское бюро Report, об этом на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, что Россия и Азербайджан успешно сотрудничают и поддерживают друг друга на международных площадках: "Я рад тем отношениям, которые существуют между Государственной Думой и Милли Меджлисом. Мы эффективно сотрудничаем на всех международных площадках и продолжим это сотрудничество и в будущем".

"Азербайджан сегодня - страна, с которой в области добычи и поставки углеводородов хотят работать и успешно развивают сотрудничество все страны региона, включая и Российскую Федерацию. Азербайджан - это центр туризма не только для россиян, но и для тех, кто приезжает из постсоветского пространства. Курорты прекрасно развиваются. Конечно, пандемия коронавируса затормозила туристическую отрасль, но недалек тот день, когда туристы снова таким же потоком будут прилетать в Азербайджан", - сказал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами развивается из года в год: "Оно охватывает не только нефтегазовую отрасль, приграничную торговлю, но и сферу высоких технологий, космос и многие другие отрасли. Россия и Азербайджан - пример гармоничного, равновесного и быстро развивающего сотрудничества по всем фронтам", - заключил он.