Депутат Госдумы: Мультикультурализм - историческое богатство Азербайджана

Вручение первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Большого креста ордена Пия IX является признанием победы азербайджанского мультикультурализма. Об этом заявил Report председатель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной думы России Дмитрий Савельев.

"Большого креста папского рыцарского ордена удостаиваются только главы государств или высокопоставленные государственные деятели. В ходе аудиенции Папа Франциск недаром отметил, что Азербайджан является образцом истинной толерантности, потому что государство давно экспортирует в мир ценности мультикультурализма", - заявил Д.Савельев.

По его словам, в Азербайджане созданы все условия для мирного сосуществования и развития многочисленных этносов, конфессий и культур.

Депутат напомнил, что глобальный проект "Адрес толерантности - Азербайджан", реализуемый Фондом Гейдара Алиева, направлен на восстановление и ремонт храмов и религиозных памятников.

"Это касается не только исламских святынь: в 2007 году в рамках проекта проведены работы по реставрации православной церкви в Баку, в 2009 году Фонд финансировал восстановление витражей Страсбургского Кафедрального собора, а в 2013 году, к 1025-летию крещения Руси, на площади перед храмом Святого Владимира в Астрахани за счёт средств Фонда установлен памятник князю Владимиру", - указал российский депутат.

Д.Савельев подчеркнул, что мультикультурализм – это историческое богатство Азербайджана, основа социальной стабильности в стране, устойчивая и последовательная политика азербайджанского руководства.

"Тот факт, что католическая церковь, вручая Мехрибан Алиевой одну из высших наград, признала торжество толерантности в мусульманской республике, в очередной раз свидетельствует: бережное восприятие духовных ценностей разных культур, взаимопонимание и терпимость людей всегда будут единственно верным путём расширения сфер согласия и доверия между народами", - сказал депутат.