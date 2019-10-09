Полад Бюльбюль оглы: Евразийское пространство невозможно представить без тюркоязычной культуры

"За 27 лет организацией ТЮРКСОЙ были проведены тысячи проектов, направленных на поддержку и развитие самобытных культур каждого из тюркских народов. Совместные проекты наглядно продемонстрировали общность и близость культур тюркоязычных народов, принадлежность их к единым истокам".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы на круглом столе "Алтайский вектор евразийской интеграции" в Государственной Думе Российской Федерации.

Полад Бюльбюль оглы напомнил, что в Госдуме в свое время прошло много круглых столов, направленных на построение мира на Евразийском пространстве, таких как "Перекресток культур: межкультурный диалог на евразийском пространстве", "Культурные мосты между Азербайджаном и Россией".

"Во всем этом я вижу ярко выраженную системность, желание к построению диалога, к обсуждению актуальных вопросов, к углублению отношений и развитию народной дипломатии. В данном контексте весьма показательны двусторонние связи между Азербайджаном и Россией, которые носят на сегодняшний день доверительный и конструктивный характер", - отметил он.

"В современных условиях евразийский вектор в политике государств постсоветского пространства приобретает возрастающее значение. А Алтайский фактор начинает играть особую роль в интеграционных процессах Евразии. На протяжении веков и даже тысячелетий Алтай был центром взаимодействия многих народов; собирал в своей сокровищнице элементы их культурного разнообразия", - сказал дипломат.

Полад Бюльбюль оглы рассказал, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) была создана в 1992 по инициативе Азербайджана, при поддержке и участии министров культуры Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана.

Эта организация объединила культуру тюркоязычных стран: "Основной целью ТЮРКСОЙ было сотрудничество между тюркскими народами во имя сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных ценностей и памятников. Мне посчастливилось стоять у истоков создания ТЮРКСОЙ и на протяжении 14 лет возглавлять эту организацию. К сожалению, в России не все положительно относятся к этой организации, хотя она вне политики и несет чисто культурное начало, которое способствует этой идентичности. Потому что Евразийское пространство невозможно представить без тюркоязычной культуры".

Посол подчеркнул, что Алтай является прародиной не только тюркоязычных народов, ведь алтайская языковая семья делится на тюркскую, монгольскую, тунгусо-маньчжурскую, корейскую и японо-рюкюскую ветви.

"Сейчас наступает пора "собирания камней" и, пользуясь случаем, хочу сказать, что у многих из нас общие корни, общие истоки, общие цивилизационные пути развития. И очень вероятно, что для кого-то из сидящих в зале, эти пути начинались со священной земли, носящей название Алтай", - заключил посол.

По словам члена Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ивана Белекова на Алтае помнят и глубоко чтят память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева: "Этот мост сближает людей, культуры и традиции".

Председатель Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмуддинов, в свою очередь, заявил, что в России планируется создать Ассоциацию Тюркских Народов России: "Мы с партнерами обсуждаем тему создания в России Ассоциацию Тюркских Народов".

Игбал Рустамов