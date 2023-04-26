Депутат: Развитие Азербайджана всегда было приоритетом для Гейдара Алиева

Гейдар Алиев всегда держал развитие Азербайджана за приоритет.

Гейдар Алиев всегда считал приоритетным развитие Азербайджана.

Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев в ходе круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитие СССР и России" в Москве.

По словам Журавлева, биография общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиев заслуживает весьма большого уважения.

"Это действительно выдающая личность. Азербайджанский народ очень его ценит. Гейдару Алиеву не нужно было бороться за власть, ведь сам народ пришел к нему и попросил его возглавить страну. Почему? Потому что он умел управлять страной и понимал, как это делать. Всегда в его мыслях было развитие Азербайджана", - отметил депутат.

Журавлев также подчеркнул, что Гейдар Алиев обладал особым талантом ведения переговоров: "Он умел договариваться даже в самых сложнейших ситуациях. Он стал архитектором, сумел построить сильную страну. Он любил цитировать великого Низами: "Пусть справедливость верх берет". Именно так живет современный Азербайджан и глава государства Ильхам Алиев, который продолжает дело общенационального лидера".