Депутат: Франция, выполняя заказ армянского лобби, пытается достичь своих целей через Армению

Франция, на протяжении многих лет находящаяся под влиянием армянской диаспоры и лобби, пытается реализовать свои амбиции в регионе с помощью Армении.

Франция, на протяжении многих лет находящаяся под влиянием армянской диаспоры и лобби, пытается реализовать свои амбиции в регионе с помощью Армении.

Как сообщает Report, об этом депутат Жаля Алиева заявила на пленарном заседании Милли Меджлиса, комментируя документальный фильм французского канала ARTE, в котором звучат нелепые и клеветнические заявления в адрес Азербайджана и Турции.

Депутат выразила поддержку заявлению Общины Западного Азербайджана, осудившей этот фильм.

"Показ на французском канале фильма с клеветой в адрес азербайджанцев и турков подчеркивает предвзятую политику этой страны и ее нетерпимость к Азербайджану, Турции и всему тюркскому миру", - отметила Жаля Алиева.

Она напомнила, что Азербайджан освободил свои земли от 30-летней оккупации всего за 44 дня и сегодня активно восстанавливает освобожденные территории.

"Развитие Азербайджана вызывает обеспокоенность у определенных сил. На протяжении 30 лет они препятствовали завершению конфликта, опасаясь нашего прогресса. Сейчас, после победы, эти силы продолжают свои попытки дискредитации Азербайджана", - сказала парламентарий.

Депутат также подчеркнула, что фильм направлен не только против Азербайджана, но и Турции - ближайшего союзника страны. "Такая предвзятость отражает зависть Запада к успехам Азербайджана и Турции", - добавила она.