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Депутат: Франция пытается превратить регион в зону конфликта

Депутат: Франция пытается превратить регион в зону конфликта Франция стремительно вооружает Армению и предпринимает различные шаги для превращения региона в зону конфликта.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 12:21
Депутат: Франция пытается превратить регион в зону конфликта

Франция стремительно вооружает Армению и пытается превратить регион в зону конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Сафаров отметил, что Франция проявляет особую активность для принятия различных документов против Азербайджана в Совете Безопасности ООН, Европарламенте и на других международных площадках.

"Франция не заинтересована в мире и безопасности в регионе Южного Кавказа, стремительно вооружает Армению и предпринимает различные шаги для того, чтобы превратить наш регион в зону конфликта. Конечно, подобные попытки будут решительно пресечены нашим государством, и Азербайджан, как самая мощная страна региона в экономическом и в военном плане, будет решать все повседневные проблемы эффективным способом".

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: ‘France is taking various steps to turn South Caucasus region into conflict zone’
Версия на азербайджанском языке Deputat: Fransa bölgəni münaqişə zonasına çevirmək üçün müxtəlif addımlar atır

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