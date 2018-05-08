Депутат Европарламента: Мы признали территориальную целостность Азербайджана, так и будет продолжаться

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Мы признали территориальную целостность Азербайджана, так и будет продолжаться".

Как сообщает Report, об этом на второй сессии 15-го заседания комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан сказал председатель комитета Сайяд Карим.

Он отметил, что в регионе Южного Кавказа должны быть усилены демократия, стабильность:

"Европейский союз окажет поддержку этому. Страны региона Южного Кавказа, включая Азербайджан, должны внести свой вклад в развитие региона".