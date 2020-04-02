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Депутат Европарламента: ЕС не признает т. н. "выборы" в Нагорном Карабахе

Депутат Европарламента: ЕС не признает т. н. выборы в Нагорном Карабах

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Европейский союз не признает так называемые "президентские и парламентские выборы" в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Европарламента, председатель группы дружбы ЕП- Азербайджан Андрис Америкс.

"Официальная позиция Европейского парламента четко отражена в его отчете об Общей внешней политике и политике безопасности ЕС, принятом в январе 2020 года. В этом отчете подтверждается приверженность поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства в пределах их международно признанных границ. Это, соответственно, относится и к Азербайджану. Мы полностью поддерживаем мирное и справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов",- сказал он. 

Депутат также отметил, что ЕП в этом контексте считает крайне важным дальнейшие, предметные и ориентированные на результат усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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