Депутат Европарламента: Азербайджан заслуживает поддержки ЕС

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Стратегическое, но нестабильное геополитическое положение и ситуация в Азербайджане таковы, что страна заслуживает поддержки со стороны ЕС, особенно в свете растущей напряженности вокруг России и Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в статье вице-председателя комитета Европарламента по международной торговле Яна Захрадила, опубликованном в издании Euractiv.

Автор отмечает, что геополитическая ситуация Азербайджана очень деликатна: "Азербайджан превращается в важный международный транспортный и туристический хаб . Особое значение имеет роль страны в энергетическом секторе, где также сталкиваются интересы России и Ирана. Проект Южный газовый коридор, в свою очередь, откроет новые возможности в деле обеспечения энергетической безопасности Европы, в особенности Центральной и Восточной".

По его словам, геополитическая важность сохранения Азербайджана как надежного и стабильного партнера - это то, что ЕС не может игнорировать.

"Следует уделить должное внимание и оказать должную поддержку. Согласованные, односторонние, однобокие резолюции должны быть заменены на более долгосрочные, нацеленные на стратегическое партнерство и основанные на правильном анализе геополитического контекста и приоритетов. Я не сомневаюсь, что Азербайджан готов к этому, и я верю и надеюсь, что Европа тоже готова", - считает вице-председатель комитета Европарламента.