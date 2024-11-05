Депутат: Европарламент пытается быть большим армянином, чем сами армяне

Европейский парламент продолжает применять двойные стандарты по отношению к Азербайджану, пытаясь быть большим армянином, чем сами армяне.

Европейский парламент продолжает применять двойные стандарты по отношению к Азербайджану, пытаясь быть большим армянином, чем сами армяне.

Об этом в заявлении Report сказал депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он отметил, что на протяжении 30 лет европейские депутаты проявляли безразличие к разрушению историко-культурных памятников Азербайджана, разграблению оккупированных территорий, актам агрессии со стороны Армении, Ходжалинскому геноциду и другим вопросам:

"Сейчас депутаты, опирающиеся на поддержку армянского лобби и диаспоры, активизировались, и предпринимают шаги против Азербайджана. Однако им следует осознать, что их претензии не имеют никаких оснований. Арестованные армяне были задержаны за преступления, совершенные против Азербайджана. Они являются преступниками, а не военнопленными".

Депутат считает, что Азербайджану необходимо продолжать активные усилия на международной арене для противодействия армянам и проармянским силам.

"Наша задача - работать с каждым иностранным государством и международной организацией, донося справедливую позицию Азербайджана. Клевета в наш адрес будет продолжаться, но мы должны и дальше разоблачать армянскую ложь на международной арене. COP29 привлечет в Азербайджан множество гостей, и нам важно донести до них эти вопросы. Необходимо представить фильмы, книги и факты, отражающие армянскую агрессию и акты вандализма. Также нужно организовать поездки на освобожденные территории, чтобы иностранцы смогли воочию увидеть зверства армян", - сказал депутат.