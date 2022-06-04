Депутат: Для ЮНЕСКО важны армянские интересы, а не историко-культурное наследие

“Отражение в представленном Конгрессу докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире значимых вопросов, касающихся Азербайджана, связано с новой геополитической ситуацией в регионе. В этом ежегодном отчете Госдеп впервые указал на преступлен

“Отражение в представленном Конгрессу докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире значимых вопросов, касающихся Азербайджана, связано с новой геополитической ситуацией в регионе. В этом ежегодном отчете Госдеп впервые указал на преступления, совершенные армянами в период оккупации".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

По его словам, в период радикализации армянского лобби и правления демократов, имеющих особые связи с армянами, официальная демонстрация такой позиции является, прежде всего, плодом наступательной политики президента Ильхама Алиева: "Это изменение уже признают и в Вашингтоне, и если помните, 1 июня этого года президент Байден в письме Ильхаму Алиеву заявил, что приветствует постоянные шаги своего азербайджанского коллеги в направлении повышения жизненного уровня народа.

Что касается конкретно доклада, то в первую очередь, обращает на себя внимание тот факт, что в результате крупномасштабного минирования территорий доступ к подавляющему большинству религиозных мест стал невозможен. Тем самым Вашингтон официально признает Ереван стороной, нарушающей международное гуманитарное право, а точнее, продолжающей военные преступления даже после окончания конфликта".

По словам Б.Магеррамова, другое, на что необходимо обратить внимание является внесение в документ актов вандализма, совершенных в отношении мечети Гаджи Алекпера в Физули, Джума-мечети в Агдаме, кладбища Имарет-Карвенд и Аллеи Шехидов: "Правда, отмеченные факты на самом деле являются лишь небольшой частью наших памятников, подвергшихся вандализму, однако то, что в документе, представленном Конгрессу, отражена ссылка на конкретные памятники, само по себе является значимым событием. Отчет следует рассматривать как показатель бездействия специализированного органа ООН по науке, образованию и культуре - ЮНЕСКО. Потому что в действительности на такие серьезные вопросы прежде должна была среагировать ЮНЕСКО. Но, к сожалению, в последние годы ЮНЕСКО занимается все более политизированной лоббистской деятельностью".

Депутат считает, что для ЮНЕСКО важны армянские интересы, а не историко-культурное наследие, и это подрывает авторитет организации: "Они должны понимать, что сегодня совсем другая эпоха, и ЮНЕСКО не является единственный источником, на который можно ссылаться».