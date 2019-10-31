Депутат: Деструктивные силы искажают позицию международных организаций

“С развитием международных отношений Азербайджана, с ростом роли в мире, с укреплением его позиции растет давление деструктивных сил на страну. К сожалению, это отношение не ограничивается структурами, работающими в международных организациях, каких-либо государствах, но и внутри страны есть такие силы, которые стараются нанести вред ее связям. Особенно заметны силы, желающие навредить развивающимся отношениям между Азербайджаном и Евросоюзом".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

По его словам, Азербайджан на самом высоком уровне ведет переговорный процесс, и подписывает непосредственные договора о сотрудничестве со странами, входящими в ЕС.

С.Сеидов подчеркнул, что осуществляющие деятельность в Азербайджане посольства и международные организации имеют достаточно возможностей, чтобы высказывать объективную позицию и правильные мысли: "Однако эти деструктивные силы от имени международных организаций и посольств делают заявления и, искусственно адаптируя их позиции к своим, стараются сформировать у граждан Азербайджана ложное представление о международных связях нашей страны. Эти силы должны знать, что это провокация и мы против нее. Азербайджан постепенно укрепляет свои позиции в международных организациях. Деструктивные силы же, видя, что эти отношения с ЕС, Европарламентом и Советом Европы развиваются еще больше и переходят на новую плоскость, не принимают этого и прибегают к подобным провокациям".