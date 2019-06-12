Депутат-азербайджанец избран членом Совета по этике парламента Грузии

Состоялось первое заседание Совета по этике парламента Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила пресс-служба парламента Грузии.

На заседании обсудили вопросы касательно деятельности Совета по этике и формы определенных документов.

По словам члена совета Ирины Пруидзе, к началу сентября Совет по этике будет полностью готов к деятельности.

Решением грузинского парламента Совет по этике был создан 19 марта этого года. Здесь представлены 14 депутатов, среди которых также мажоритарный депутат от Марнеульского района, избранный от партии "Грузинская мечта" Руслан Гаджиев.

Совет будет контролировать соблюдение Кодекса, регулирующего поведение депутатов, их отношения с коллегами, обществом, СМИ и другими структурами. Совет также определит ответственность при случаях нарушения Кодекса.