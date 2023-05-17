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Депутат: Азербайджан демонстрирует миру пример мультикультурализма

Депутат: Азербайджан демонстрирует миру пример мультикультурализма Гейдар Алиев впервые привнес в Азербайджан политику многосторонности.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 13:07
Депутат: Азербайджан демонстрирует миру пример мультикультурализма

Азербайджан демонстрирует миру пример успешной модели мультикультурализма.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

"Она основана на принципах уважения, терпимости независимо от религиозной принадлежности и расы человека", - добавил депутат.

По его словам, благодаря основам, заложенным общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдара Алиева, Азербайджан проводит "многостороннюю" внешнюю политику.

"Азербайджан, как независимая страна, проводит собственную независимую политику. Мы поддерживаем многосторонность в политике", - сказал депутат.

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