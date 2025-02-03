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Депутат: Азербайджан должен активно участвовать в восстановлении Сирии

Депутат: Азербайджан должен активно участвовать в восстановлении Сирии Азербайджан должен активно участвовать в восстановительных работах в Сирии.
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 12:14
Депутат: Азербайджан должен активно участвовать в восстановлении Сирии

Азербайджан должен активно участвовать в восстановительных работах в Сирии.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Хикмет Бабаоглу на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

По его словам, Азербайджан должен определить новые приоритеты во внешней политике в странах Востока. Президент Азербайджана также отметил, что мы вместе с братской Турцией должны активно участвовать в восстановлении Сирии, добавил он.

Парламентарий также отметил, что сегодня появились новые перспективы отношений Азербайджана с Сирией и странами Ближнего Востока.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Azərbaycan Suriyada quruculuq işlərində yaxından iştirak etməlidir

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