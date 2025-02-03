Депутат: Азербайджан должен активно участвовать в восстановлении Сирии

Азербайджан должен активно участвовать в восстановительных работах в Сирии.

Азербайджан должен активно участвовать в восстановительных работах в Сирии.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Хикмет Бабаоглу на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

По его словам, Азербайджан должен определить новые приоритеты во внешней политике в странах Востока. Президент Азербайджана также отметил, что мы вместе с братской Турцией должны активно участвовать в восстановлении Сирии, добавил он.

Парламентарий также отметил, что сегодня появились новые перспективы отношений Азербайджана с Сирией и странами Ближнего Востока.