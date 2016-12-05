Депутат: Австралия могла бы перенять опыт Азербайджана в проведении выборов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Австралии от Либеральной партии Крейг Келли и Крис Бэк считают, что Австралия могла бы перенять опыт Азербайджана в области проведения выборов.

Как сообщает Report, об этом они заявили газете "Australian".

Они отметили, что в Азербайджане при голосовании требуют представление удостоверение личности, а на палец избирателя наносят невидимые чернила для того, чтобы избиратель не мог голосовать дважды.

"Мы приняли демократию как должное. Я не знаю, почему у нас нет требования о представлении удостоверения личности. Целостность нашей избирательной системы должна быть на высшем уровне", - сказал К.Келли.