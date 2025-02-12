Депутат: Армения должна проявить конструктивный подход в вопросе Зангезурского коридора

Армения должна продемонстрировать конструктивный подход в вопросе Зангезурского коридора.

Армения должна продемонстрировать конструктивный подход в вопросе Зангезурского коридора.

Об этом Report заявил член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азер Керимли.

Депутат прежде всего обратил внимание на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева по транспортным вопросам на совещании 28 января.

"В выступлении президента подробно обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры Баку и Азербайджана в целом, проблемы в этой сфере и пути их решения", - отметил Керимли.

По словам депутата, Зангезурский коридор будет способствовать не только экономическому развитию Азербайджана, но и укреплению регионального сотрудничества.

Собеседник отметил, что Азербайджан уже предпринял ряд конкретных шагов для открытия этого коридора: "Вложены крупные инвестиции в инфраструктурные проекты, достигнут серьезный прогресс в строительстве железных и автомобильных дорог. Главный вопрос заключается в том, чтобы армянская сторона продемонстрировала конструктивный подход".