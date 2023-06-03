Депутат: Армении следует сделать выводы из сказанного президентом Ильхамом Алиевым в Лачыне

Азербайджан добьется всех своих целей. А вот Армении следует сделать выводы из заявлений президента Ильхама Алиева, озвученных в Лачыне.

Азербайджан добьется всех своих целей. А вот Армении следует сделать выводы из заявлений президента Ильхама Алиева, озвученных в Лачыне.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

По его словам, сегодня под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан еще больше закрепил итоги победы, достигнутой в Отечественной войне в 2020 году.

"Сегодня на всех встречах Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции, и я бы сказал, что в результате проводимой главой государства политики азербайджанская сторона инициировала некую конкурентную среду. Сегодня и США, и ЕС, и Россия стараются внести свой вклад в этот процесс. При этом участие Франции в процессе было кардинально ослаблено. На самом деле французская сторона приложила много усилий вместе с Арменией, чтобы гражданская миссия ЕС повлияла на эти процессы и ослабила позиции Азербайджана. Однако, президент Ильхам Алиев не допустил этого", - констатировал депутат.

Он подчеркнул, что Азербайджан укрепляет отношения с европейскими странами и стал гарантом мира и безопасности в регионе.

"Все это приумножает успех Азербайджана, дает основание говорить о том, что наше государство достигнет всех целей, которые он перед собой поставил. Армения должна сделать из всего этого серьезные выводы", - добавил Джейхун Мамедов.