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Деннис Ю: Мало кто из мировых лидеров проявляет такую открытость, как президент Азербайджана Ильхам Алиев

Деннис Ю: Мало кто из мировых лидеров проявляет такую открытость, как президент Азербайджана Ильхам Алиев Деннис Ю: Мало кто из мировых лидеров проявляет такую открытость, как президент Азербайджана Ильхам Алиев
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 14:59
Деннис Ю: Мало кто из мировых лидеров проявляет такую открытость, как президент Азербайджана Ильхам Алиев

Мало кто из мировых лидеров проявляет такую открытость, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, который обстоятельно пообщался с участниками III Шушинского медиафорума и ответил на их вопросы.

Об этом корреспонденту Report заявил генеральный директор компании цифрового маркетинга BlitzMetrics Деннис Ю (Dennis Yu).

"Думаю, найдется немного мировых лидеров, демонстрирующих столь высокий уровень открытости — готовность выделить время и ответить на любой вопрос каждого из нас. Обычно главы государств изолированы от широкой аудитории, и потому подобное общение выглядит по-настоящему свежо и вдохновляюще. У меня остались самые положительные впечатления от встречи с президентом Ильхамом Алиевым — его действительно любят многие. Я опубликовал пост с ним в Instagram и был удивлен, насколько тепло его восприняли: тысячи лайков, что, признаться, не всегда происходит, когда я, например, выкладываю фото с президентом США Дональдом Трампом или другими известными личностями — там реакция бывает куда более неоднозначной", — отметил он.

Деннис Ю также поделился своими впечатлениями от участия в медиафоруме и высоко оценил уровень организации мероприятия.

"Я впервые в Азербайджане. Знаете, как человек, приехавший с Запада, как американец, мне действительно нравится находиться здесь — знакомиться с людьми, видеть Шушу, общаться с ее жителями, наблюдать, как идет восстановление. Никакие новости, особенно в социальных сетях, не заменят личного опыта — ведь информация там часто подается искаженно, в зависимости от угла зрения. Именно поэтому я почувствовал глубокое сочувствие к азербайджанскому народу. Мне кажется, его история до сих пор не была рассказана полностью и справедливо. В любом конфликте всегда есть множество сторон, множество нюансов — он никогда не бывает просто черно-белым", - добавил он.

"Люди здесь встретили меня с такой добротой и теплотой, что это произвело на меня сильное впечатление", - добавил Деннис Ю.

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Версия на английском языке Dennis Yu: Few world leaders demonstrate such openness as Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Dennis Yu: Dünya liderlərinin az qismi Azərbaycan Prezidenti kimi səmimiyyət nümayiş etdirir

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