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Деннис Саммут: Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования

Деннис Саммут: Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 12:13
Деннис Саммут: Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования

Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования.

Как сообщает Report, об этом директор организации LINKS Europe Деннис Саммут заявил на мероприятии на тему "Солидарность с пострадавшими от мин на Южном Кавказе: важный столп стратегии по ликвидации мин и их последствий" в Баку.

По его словам, необходимо регулярно информировать международное сообщество о такой гуманитарной проблеме, как подрывы людей на минах: "Мы должны постараться, чтобы страны в регионах решали этот вопрос сообща. Хотелось бы, чтобы страны Южного Кавказа присоединились к Оттавской конвенции, запрещающей применение мин. Мы должны предпринять шаги для того, чтобы Южный Кавказ был очищен от мин. Потому что Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования, проводимая работа не соответствует масштабам проблемы. В следующем году мы пригласим в Азербайджан донорские организации для того, чтобы можно было увеличить масштабы работ по разминированию".

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Версия на английском языке Dennis Sammut: Azerbaijan receives insufficient assistance in mine clearance
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq təşkilat: "Azərbaycana minatəmizləmə sahəsində göstərilən yardım yetərli deyil"

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