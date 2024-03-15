Дэннис Фрэнсис: Тема XI Глобального Бакинского форума отражает важнейший вызов нашего времени

Тема XI Глобального Бакинского форума - "Восстановление раздробленного мира" особенно примечательна, она отражает важнейший вызов нашего времени.

Тема XI Глобального Бакинского форума - "Восстановление раздробленного мира" особенно примечательна, она отражает важнейший вызов нашего времени.

Как передает Report, об этом заявил председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис в специальном обращении к участникам XI Глобального Бакинского форума.

"Действительно, поскольку мы стремимся исправить расколотый мир, идеалы великого поэта Низами Гянджеви, имя которого носит Международный центр, касающиеся образования, терпимости, диалога и взаимопонимания, должны лежать в основе нашего коллективного вклада, а также стратегии по восстановлению эффективного баланса и стабильности систем глобального управления", - сказал он.

Фрэнсис выразил благодарность организаторам Бакинского форума, а также президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность собрать на единой площадке мировых экспертов и общественных деятелей.