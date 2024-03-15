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Дэннис Френсис: Количество лидеров, участвующих в Глобальном Бакинском форуме, говорит о его силе

Дэннис Френсис: Количество лидеров, участвующих в Глобальном Бакинском форуме, говорит о его силе Количество лидеров, предпринимателей, руководителей международных организаций и других критически мыслящих людей, принимающих участие в XI Глобальном Бакинском форуме говорит о силе этого уважаемого форума.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 13:59
Дэннис Френсис: Количество лидеров, участвующих в Глобальном Бакинском форуме, говорит о его силе

Количество лидеров, предпринимателей, руководителей международных организаций и других критически мыслящих людей, принимающих участие в XI Глобальном Бакинском форуме говорит о силе этого уважаемого форума.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал президент 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Тринидад и Тобаго при всемирной организации Дэннис Френсис.

"Мне выпала честь выступить на XI Глобальном Бакинском форуме. Я заинтересован продвигать диалог о вызовах нашего времени", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Dennis Francis: Number of leaders participating in Global Baku Forum speaks of its power

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