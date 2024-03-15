Дэннис Френсис: Количество лидеров, участвующих в Глобальном Бакинском форуме, говорит о его силе
Дэннис Френсис: Количество лидеров, участвующих в Глобальном Бакинском форуме, говорит о его силеКоличество лидеров, предпринимателей, руководителей международных организаций и других критически мыслящих людей, принимающих участие в XI Глобальном Бакинском форуме говорит о силе этого уважаемого форума.
Количество лидеров, предпринимателей, руководителей международных организаций и других критически мыслящих людей, принимающих участие в XI Глобальном Бакинском форуме говорит о силе этого уважаемого форума.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал президент 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Тринидад и Тобаго при всемирной организации Дэннис Френсис.
"Мне выпала честь выступить на XI Глобальном Бакинском форуме. Я заинтересован продвигать диалог о вызовах нашего времени", - говорится в публикации.
I had the honor of addressing the XI #GlobalBakuForum. I am motivated to advance dialogue on the challenges of our day. The number of leaders, entrepreneurs, heads of internl organizations & other critical thinkers speaks volumes about the convening power of this esteemed forum. pic.twitter.com/Vb7IGXTHRd