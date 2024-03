Дэннис Френсис: Количество лидеров, участвующих в Глобальном Бакинском форуме, говорит о его силе

Количество лидеров, предпринимателей, руководителей международных организаций и других критически мыслящих людей, принимающих участие в XI Глобальном Бакинском форуме говорит о силе этого уважаемого форума.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал президент 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Тринидад и Тобаго при всемирной организации Дэннис Френсис.

"Мне выпала честь выступить на XI Глобальном Бакинском форуме. Я заинтересован продвигать диалог о вызовах нашего времени", - говорится в публикации.