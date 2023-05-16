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Денис Саммут: Азербайджан председательствует в ДН в очень сложное время

Денис Саммут: Азербайджан председательствует в ДН в очень сложное время Азербайджан председательствует в ДН в очень турбулентное время, когда в мире проходят сложные политические процессы.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 10:49
Денис Саммут: Азербайджан председательствует в ДН в очень сложное время

Азербайджан председательствует в ДН в очень турбулентное время, когда в мире проходят сложные политические процессы.

Как передает Report, об этом он заявил на симпозиуме "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте" директор LINKS EUROPE Денис Саммут.

По словам Саммута, председательство перешло к Азербайджану в тот период, когда началась пандемия коронавируса. Азербайджан смог объединить членов ДН и противостоять пандемии совместными усилиями.

"Лидерство Азербайджана в такое время турбулентности в геополитике очень важно", - заявил он, добавив, что в октябре этого года мероприятие, подобное нынешнему, пройдет в Гааге.

"Годы формирования ДН по Бандунгским принципам было сложное: холодная война дала о себе знать. Финальный акт Хельсинского соглашения сыграл особую роль в Европе: оно дало толчок установлению понятий мира и стабильности. Югославия, Кипр и Мальта, которые тогда были также частью ДН, сыграли позитивную роль в принятии Хельсинского соглашения", - сказал спикер.

По его словам, Украина стала тревожным звонком для Европы. "Стало ясно, что отсутствовал нужный диалог, который привел к нынешней ситуации",- сказал он, отметив, что независимо от региона или страны, будь это гуманитарный кризис в Йемене или в Афганистане, или ситуация в Палестине, мир и безопасность должно быть всегда главным приоритетом.

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