Денис Бечирович: Вместе будем работать для лучшего будущего для всего мира

Климатическая конференция в Баку COP29 – очень важное событие для всего мира, в том числе и для Боснии и Герцеговины и всей Юго-Восточной Европы.

Климатическая конференция в Баку COP29 – очень важное событие для всего мира, в том числе и для Боснии и Герцеговины и всей Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил телекомпании AnewZ председатель президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович.

"Надеюсь, что вместе мы будем работать для лучшего будущего для всего мира", - сказал он.

Ранее, Бечирович встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил признательность за приглашение на СОР29. Он также поздравил главу государства с проведением этого мероприятия в Азербайджане и выразил уверенность, что оно будет успешным.