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Денис Бечирович: Вместе будем работать для лучшего будущего для всего мира

Денис Бечирович: Вместе будем работать для лучшего будущего для всего мира Климатическая конференция в Баку COP29 – очень важное событие для всего мира, в том числе и для Боснии и Герцеговины и всей Юго-Восточной Европы.
Внешняя политика
11 ноября 2024 г. 17:51
Денис Бечирович: Вместе будем работать для лучшего будущего для всего мира

Климатическая конференция в Баку COP29 – очень важное событие для всего мира, в том числе и для Боснии и Герцеговины и всей Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил телекомпании AnewZ председатель президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович.

"Надеюсь, что вместе мы будем работать для лучшего будущего для всего мира", - сказал он.

Ранее, Бечирович встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил признательность за приглашение на СОР29. Он также поздравил главу государства с проведением этого мероприятия в Азербайджане и выразил уверенность, что оно будет успешным.

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Версия на азербайджанском языке Denis Beçiroviç: Biz birlikdə bütün dünya üçün daha yaxşı gələcəyə çalışacağıq

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