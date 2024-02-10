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Член Президиума Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева

Член Президиума Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 00:04
Член Президиума Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева

Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.

Как передает Report, в поздравительном письме, направленном главе государства, Денис Бечирович подчеркнул, что отношения между нашими странами запомнились многолетним плодотворным сотрудничеством, носящим искренний и дружественный характер. Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, и впредь будут развиваться в духе дружбы.

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Версия на азербайджанском языке Denis Beçiroviç İlham Əliyevi təbrik edib

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