Денис Афанасьев: Азербайджан и Астрахань имеют большой набор активно реализующихся проектов

На сегодняшний день между Азербайджаном и Астраханью существует большой набор проектов в разных отраслях, которые страны активно реализуют.

На сегодняшний день между Азербайджаном и Астраханью существует большой набор проектов в разных отраслях, которые стороны активно реализуют.

Как передает Report, об этом журналистам заявил зампредседателя правительства Астраханской области Денис Александрович Афанасьев.

По его словам, в первую очередь эти проекты касаются сферы торговли, транзита, судостроения и логистики.

"Для реализации этих проектов есть все возможности и площадки. И в Азербайджане, и в Астрахани есть особые экономические зоны, которые позволяют нам работать с наименьшими издержками в сфере промышленности и транспорта",- сказал он.

Д.Афанасьев подчеркнул важность усиления деятельности коридора "Север-Юг". "Этот вопрос всегда находится у нас на повестке дня. В связи с этим Астраханская область играет одну из ключевых ролей, потому что данный транспортный коридор в любом случае проходит через территории Астраханской области",- добавил он.

По словам Афанасьева, помимо экономического, между Азербайджаном и Астраханью широко развивается сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Сотрудничество в сфере туризма имеет большие перспективы. Вполне вероятно, что количество авиарейсов между нами будет увеличиваться",- сказал он.