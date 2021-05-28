День Республики Азербайджана отметили в американском городе Роли

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и при организационной поддержке главы "Организации Дружбы Азербайджана" Адики Игбалы, действующей в городе Роли штата Северная Каролина, прошла информационная акция

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и при организационной поддержке главы "Организации Дружбы Азербайджана" Адики Игбалы, действующей в американском городе Роли штата Северная Каролина, прошла информационная акция, посвященная 28 мая – Дню Республики.

Как передает Report со ссылкой на комитет, во время акции, начавшейся с участием представителей азербайджанской диаспоры, было организовано курсирование грузовика с баннерами на светодиодных экранах "28 мая - День Республики Азербайджана" и "Первая демократическая республика на Востоке".