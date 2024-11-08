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День Победы отметили в посольстве Азербайджана в Иране

День Победы отметили в посольстве Азербайджана в Иране 10:33
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 11:01
День Победы отметили в посольстве Азербайджана в Иране

В посольстве Азербайджана в Иране состоялось мероприятие по случаю Дня Победы.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие представители ВС Азербайджана и Ирана, а также азербайджанцы, проживающие в Тегеране.

На мероприятии выступили военный атташе Вооружённых Сил Азербайджана в Иране полковник Эльвин Гасымов, начальник управления внешних связей и протокола Иранской армии полковник Самад Вафаи, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Участники мероприятия почтили светлую память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, поздравили азербайджанский народ по случаю исторической победы, а также в связи с праздником 9 ноября - Днем Государственного флага. На мероприятии также показали видеоролик, демонстрирующий славную победу армии и достижения страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın İrandakı səfirliyində Zəfər Günü qeyd olunub

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