День Победы отметили в посольстве Азербайджана в Иране

10:33

В посольстве Азербайджана в Иране состоялось мероприятие по случаю Дня Победы.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие представители ВС Азербайджана и Ирана, а также азербайджанцы, проживающие в Тегеране.

На мероприятии выступили военный атташе Вооружённых Сил Азербайджана в Иране полковник Эльвин Гасымов, начальник управления внешних связей и протокола Иранской армии полковник Самад Вафаи, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Участники мероприятия почтили светлую память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, поздравили азербайджанский народ по случаю исторической победы, а также в связи с праздником 9 ноября - Днем Государственного флага. На мероприятии также показали видеоролик, демонстрирующий славную победу армии и достижения страны.