День Победы Азербайджана отметили в Конгрессе Мексики

09:45 По случаю Дня Победы и Дня восстановления независимости Азербайджана в Мексиканском Конгрессе была организована фотовыставка "Азербайджан: путь к успеху".

По случаю Дня Победы и Дня восстановления независимости Азербайджана в Конгрессе Мексики была организована фотовыставка "Азербайджан: путь к успеху".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На мероприятии, проведенном с участием ряда членов Палаты депутатов Конгресса Мексики и представителей местных СМИ, посол Азербайджана в этой стране Мамед Талыбов проинформировал гостей об истории независимости и достижениях нашей страны за последние 30 лет, а также о богатом искусстве и культуре Азербайджана.

Отметив, что во время Второй карабахской войны мексиканский конгресс выступал с международно-правовой позиции, посол поблагодарил Конгресс за принятие документов, осуждающих армянскую агрессию против Азербайджана и признающих Ходжалинский геноцид.

Член Конгресса, представитель правящей партии "Морена" Навор Рохас рассказал о традиционных дружественных отношениях между Азербайджаном и Мексикой, отметив, что межпарламентское сотрудничество вносит важный вклад в дальнейшее сближение наших народов.

Выступившие на церемонии мексиканские депутаты, от имени мексиканского народа передали азербайджанскому народу поздравления в связи с 30-летием восстановления независимости и восстановлением территориальной целостности.