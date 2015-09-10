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    В Баку состоялся День культуры Колумбии

    На мероприятии участвовали послы зарубежных стран, представители диаспор стран Латинской Америки в Баку и общественные деятели Азербайджана.

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся День культуры Колумбии.

    Как сообщает Report, выступивший на мероприятии временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Хосе Асад Пенья поприветствовав гостей рассказал о красотах своей страны и о ее культурном потенциале.

    Он сообщил, что в Колумбии имеются все условия для туризма, а также имеется богатая культура, которая будет представлена на мероприятии.

    Затем состоялось выступление приглашенной в Баку группы Tata Morenco, исполнившей карибские мотивы.

    После этого гости смогли ознакомиться с блюдами колумбийской кухни, приготовленные поваром Иваном Эскобаром.

    Отметим, на мероприятии участвовали послы зарубежных стран, представители диаспор стран Латинской Америки в Баку и общественные деятели Азербайджана.

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