​Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности находится с визитом в Азербайджане

Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом находится с визитом в Азербайджане.

Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Целью визита является ознакомление с работой, проделанной в нашей стране в области интеллектуальной собственности в преддверии 64-го заседания Ассамблеи государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, которое состоится 6-14 июля текущего года в Женеве, в частности, ознакомление с обеими ветвями интеллектуальной собственности (авторское право и промышленная собственность), изучение опыта Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1995 года.