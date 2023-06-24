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​Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности находится с визитом в Азербайджане

​Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности находится с визитом в Азербайджане Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом находится с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
24 июня 2023 г. 20:10
​Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности находится с визитом в Азербайджане

Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Целью визита является ознакомление с работой, проделанной в нашей стране в области интеллектуальной собственности в преддверии 64-го заседания Ассамблеи государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, которое состоится 6-14 июля текущего года в Женеве, в частности, ознакомление с обеими ветвями интеллектуальной собственности (авторское право и промышленная собственность), изучение опыта Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1995 года.

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