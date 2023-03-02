Делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в Турции

Делегация во главе с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, членом Экономического совета Азербайджана Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в

Делегация во главе с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, членом Экономического совета Азербайджана Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в Турции.

Как сообщает анкарское бюро Report, сегодня делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Гейдара Алиева в столице Турции. В церемонии также приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов и другие представители посольства.

Делегацию сегодня примет вице-президент Турции Фуат Октай для проведения переговоров.

В рамках визита делегация посетит Институт поддержки сельского хозяйства и развития села, поинтересуется опытом института.