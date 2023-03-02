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Делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в Турции

Делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в Турции Делегация во главе с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, членом Экономического совета Азербайджана Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:57
Делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в Турции

Делегация во главе с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, членом Экономического совета Азербайджана Шахмаром Мовсумовым находится с рабочим визитом в Турции.

Как сообщает анкарское бюро Report, сегодня делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Гейдара Алиева в столице Турции. В церемонии также приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов и другие представители посольства.

Делегацию сегодня примет вице-президент Турции Фуат Октай для проведения переговоров.

В рамках визита делегация посетит Институт поддержки сельского хозяйства и развития села, поинтересуется опытом института.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahmar Mövsümovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə işgüzar səfərdədir

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