Делегация во главе с председателем парламента Азербайджана прибыла в Дагестан

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Махачкалу прибыла делегация из Азербайджана во главе с председателем парламента Огтаем Асадовым и председателем Управления Мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Дагестан", делегация примет участие в торжествах по случаю 100-летнего юбилея видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедсалама Умаханова.

В аэропорту Махачкалы почетных гостей встретили заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс Умаханов, председатель правительства Дагестана Артём Здунов, муфтий Дагестана, шейх Ахмад-хаджи Абдулаев и другие.