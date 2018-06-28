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    Делегация во главе с председателем парламента Азербайджана прибыла в Дагестан

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Махачкалу прибыла делегация из Азербайджана во главе с председателем парламента Огтаем Асадовым и председателем Управления Мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Дагестан", делегация примет участие в торжествах по случаю 100-летнего юбилея видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедсалама Умаханова.

    В аэропорту Махачкалы почетных гостей встретили заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс Умаханов, председатель правительства Дагестана Артём Здунов, муфтий Дагестана, шейх Ахмад-хаджи Абдулаев и другие.

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