Делегация во главе с Октаем Асадовым совершит визит в Турцию

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана Октаем Асадовым 20 января совершит визит в Турцию для участия в 10-ой сессии Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПСОИС). Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы ММ Акиф Тевеккюльоглу на проведенном для журналистов брифинге.

В состав делегации входят руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, депутаты Говхяр Бахшалиева, Мирказым Казымов, Сабир Рустамханлы и другие.

На сессии будет ратифицирован меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Организацией исламского сотрудничества и ее Парламентским союзом, будут обсуждены документы, представленные специализированными комитетами структуры, будет рассмотрен ряд организационных вопросов.