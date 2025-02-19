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Делегация Верховного суда Азербайджана изучает судебные реформы в Казахстане

Делегация Верховного суда Азербайджана изучает судебные реформы в Казахстане Делегация Верховного суда Азербайджана находится с визитом в Казахстане с целью ознакомиться с судебными реформами в этой стране.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 09:59
Делегация Верховного суда Азербайджана изучает судебные реформы в Казахстане

Делегация Верховного суда Азербайджана находится с визитом в Казахстане с целью ознакомиться с судебными реформами в этой стране.

Как сообщает казахстанское бюро Report, в рамках рабочего визита делегация во главе с председателем гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Сананом Гаджиевым посетила высший судебный орган Казахстана.

"Это уже третий визит азербайджанских судей в Астану за последние три года. Целью визита является детальное изучение проведенных в судах Казахстана реформ", - сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана.

Согласно информации, председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев рассказал гостям о ключевых инициативах, среди которых развитие административной юстиции, усиление роли апелляции, создание семейных судов, внедрение экстерриториальной подсудности и совершенствование кассационного пересмотра.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления независимости судей через внедрение новой модели финансирования судов, совершенствование методики профессиональной оценки судей и цифровизацию судопроизводства.

Делегация Азербайджана также ознакомилась с возможностями Ситуационного центра Верховного суда Казахстана, который занимается анализом и мониторингом деятельности судов республики. Гости проявили особый интерес к IT-сервисам с элементами искусственного интеллекта и процессам роботизации, внедряемым в казахстанских судах.

В рамках визита азербайджанская делегация планирует посетить столичные суды, Арбитражный центр МФЦА и Высший судебный совет Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmənin nümayəndə heyəti Qazaxıstanda səfərdədir
Версия на английском языке Azerbaijan's Supreme Court delegation explores judicial reforms in Kazakhstan

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