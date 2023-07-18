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Делегация Великого национального собрания Турции посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Делегация Великого национального собрания Турции посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов 18 июля находящаяся в Азербайджане с визитом делегация во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею ш
Внешняя политика
18 июля 2023 г. 12:32
Делегация Великого национального собрания Турции посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

18 июля находящаяся в Азербайджане с визитом делегация во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, сначала делегация почтила память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле.

Затем члены делегации посетили Аллею шехидов и возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Члены делегации также посетили Монумент, воздвигнутый в память о турецких воинах, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году. Гости возложили цветы к памятнику и почтили память шехидов.

Фуат Октай подчеркнул, что Монумент в память о турецких воинах является крупнейшим символом турецко-азербайджанского братства. Он отметил, что турецкие шехиды, отважные солдаты Кавказской исламской армии вместе с азербайджанскими братьями сражались против врагов и навсегда остались в сердцах людей. Было подчеркнуто, что борьба за землю, ради которой были отданы жизни, демонстрирует, что Турция и Азербайджан – это одна нация и два государства.

"Азербайджанцы были рядом с нами и героически сражались в битве при Чанаккале. Проявленные столетие назад героизм и самоотверженность повторились во время 44-дневной справедливой войны Азербайджана. Эти факторы навсегда связали нас друг с другом", - отметил он.

Затем были прочитаны молитвы за упокой шехидов.

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Версия на азербайджанском языке TBMM nümayəndə heyəti Ulu Öndərin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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