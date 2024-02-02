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Делегация Совфеда России примет участие в наблюдении за выборами в Азербайджане

Делегация Совфеда России примет участие в наблюдении за выборами в Азербайджане Делегация Совета Федерации (СФ) во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным примет участие в наблюдении за выборами президента Азербайджана.
Внешняя политика
2 февраля 2024 г. 14:54
Делегация Совфеда России примет участие в наблюдении за выборами в Азербайджане

Делегация Совета Федерации (СФ) России во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным примет участие в наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В период с 5 по 8 февраля сенаторы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики. Делегацию Совета Федерации возглавит председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента РФ.

Отмечается, что парламентарии отправятся в Азербайджан по линии миссий наблюдателей СНГ, ШОС и МПА СНГ.

В состав наблюдателей также войдут первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков и член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Federasiya Şurası Azərbaycanda prezident seçkilərini müşahidə edəcək
Версия на английском языке Delegation of Russian Federation Council to observe elections in Azerbaijan

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