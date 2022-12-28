Делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила Агдам

28 декабря делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

28 декабря делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Гости почтили память героических сынов, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей страны в ходе Первой Карабахской войны в Агдаме, возложили цветы к их могилам.

Делегация посетила Дворец Панахали хана и комплекс Имарат, а также Джума-мечеть, населенные пункты, историко-культурные памятники, разрушенные армянами.

Гости отметили, что проведенная за короткое время широкомасштабная работа произвела на них большое впечатление, подчеркнули важность участия братской страны в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Визит делегации Совета судей и прокуроров Турецкой Республики продолжается.