О нас

Делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила Агдам

Делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила Агдам 28 декабря делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила освобожденный от оккупации город Агдам.
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 20:15
Делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила Агдам

28 декабря делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Гости почтили память героических сынов, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей страны в ходе Первой Карабахской войны в Агдаме, возложили цветы к их могилам.

Делегация посетила Дворец Панахали хана и комплекс Имарат, а также Джума-мечеть, населенные пункты, историко-культурные памятники, разрушенные армянами.

Гости отметили, что проведенная за короткое время широкомасштабная работа произвела на них большое впечатление, подчеркнули важность участия братской страны в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Визит делегации Совета судей и прокуроров Турецкой Республики продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDelegation of Turkish Council of Judges and Prosecutors visits Aghdam 
Версия на азербайджанском языке Фото Türkiyənin Hakimlər və Prokurorlar Şurasının nümayəndə heyəti Ağdama səfər edib

Другие новости из категории

Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31
Спикер ММ: На протяжении веков евреи и азербайджанцы жили в условиях мира, дружбы и взаимопонимания
Спикер ММ: На протяжении веков евреи и азербайджанцы жили в условиях мира, дружбы и взаимопонимания
28 декабря 2022 г. 17:27
El Espanol: Азербайджан - кавказский друг Европы
El Espanol: Азербайджан - кавказский друг Европы
28 декабря 2022 г. 15:50
Назначен постпред Азербайджана в ОЗХО
Назначен постпред Азербайджана в ОЗХО
28 декабря 2022 г. 13:27
Азербайджан подаст в суд на незаконно действующую в Карабахе швейцарскую компанию
Азербайджан подаст в суд на незаконно действующую в Карабахе швейцарскую компанию
28 декабря 2022 г. 12:58
Фарид Шафиев: Экологические преступления в Карабахе должны оставаться на повестке дня
Фарид Шафиев: Экологические преступления в Карабахе должны оставаться на повестке дня
28 декабря 2022 г. 12:44
Назначен новый посол Азербайджана в Катаре
Назначен новый посол Азербайджана в Катаре
28 декабря 2022 г. 12:44
Ф.Шафиев: Может быть создан новый формат переговоров Армении и Азербайджана
Ф.Шафиев: Может быть создан новый формат переговоров Армении и Азербайджана
28 декабря 2022 г. 12:09
Письмо главы МИД Азербайджана в связи с Лачынской дорогой распространено как документ Совбеза ООН
Письмо главы МИД Азербайджана в связи с Лачынской дорогой распространено как документ Совбеза ООН
27 декабря 2022 г. 23:19
Между Азербайджаном и Марокко состоялись политические консультации
Между Азербайджаном и Марокко состоялись политические консультации
27 декабря 2022 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi