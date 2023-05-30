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Делегация прокуратуры Таджикистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация прокуратуры Таджикистана находится с визитом в Азербайджане В целях реализации "Программы сотрудничества на 2023-2024 годы", подписанной 15 декабря 2022 года между генпрокурором Камраном Алиевым и генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном, делегация прокуратуры Таджикистана находится с визитом в Азербайд
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 19:30
Делегация прокуратуры Таджикистана находится с визитом в Азербайджане

В целях реализации "Программы сотрудничества на 2023-2024 годы", подписанной 15 декабря 2022 года между генпрокурором Камраном Алиевым и генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном, делегация прокуратуры Таджикистана находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

30 мая первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов встретился с таджикской делегацией. Он заявил, что сотрудничество между прокуратурами двух стран находится на высоком уровне, и исторически отношения между нашими народами успешно развивались в политической, экономической, культурной и других областях.

Глава таджикской делегации Насимджон Азимов выразил благодарность за гостеприимство и теплый прием, отметив, что визит будет полезен для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Делегация ознакомилась с новым административным зданием Генеральной прокуратуры, а также музеями Истории и Победы.

Визит таджикской делегации продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan prokurorluğunun nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

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