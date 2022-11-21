Делегация правящей партии Турции прибыла в Азербайджан

Делегация во главе с заместителем председателя правящей партии "Справедливости и развития" (AK Parti) Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с визитом в Азербайджан.

Делегация во главе с заместителем председателя правящей партии "Справедливости и развития" (AK Parti) Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, цель визита – участие в мероприятиях по случаю 30-летнего юбилея партии "Ени Азербайджан”.

В состав делегации также входят заместитель председателя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Орхан Эрдем, заместители председателя AK Parti по внешним связям Мехмет Джейлан, Афиф Демиркыран и другие официальные лица.

Делегация посетит Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, мемориал турецким воинам-освободителям в Баку, проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.