Делегация ПЕА посетила Ассоциацию азербайджанской культуры и досуга Анталии

Находящаяся с визитом в Турции делегация партии "Ени Азербайджан" посетила Ассоциацию культуры и досуга Анталии.

Находящаяся с визитом в Турции делегация партии "Ени Азербайджан" посетила Ассоциацию культуры и досуга Анталии.

Сотрудник Report, командированный в Турцию, сообщил, что основатель и глава ассоциации Азер Исмаил проинформировал делегацию о деятельности организации.

Было отмечено, что Ассоциация создана с целью обеспечения материальной и духовной поддержки азербайджанцев, популяризации нашей культуры и фольклора.

Члены азербайджанской делегации заявили, что усилия по дальнейшему углублению и развитию братских связей между двумя странами будут расширены.

В конце была сделана фотография на память.