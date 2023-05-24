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Делегация ПЕА посетила Ассоциацию азербайджанской культуры и досуга Анталии

Делегация ПЕА посетила Ассоциацию азербайджанской культуры и досуга Анталии Находящаяся с визитом в Турции делегация партии "Ени Азербайджан" посетила Ассоциацию культуры и досуга Анталии.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 18:38
Делегация ПЕА посетила Ассоциацию азербайджанской культуры и досуга Анталии

Находящаяся с визитом в Турции делегация партии "Ени Азербайджан" посетила Ассоциацию культуры и досуга Анталии.

Сотрудник Report, командированный в Турцию, сообщил, что основатель и глава ассоциации Азер Исмаил проинформировал делегацию о деятельности организации.

Было отмечено, что Ассоциация создана с целью обеспечения материальной и духовной поддержки азербайджанцев, популяризации нашей культуры и фольклора.

Члены азербайджанской делегации заявили, что усилия по дальнейшему углублению и развитию братских связей между двумя странами будут расширены.

В конце была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP nümayəndə heyəti Antalya Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyini ziyarət edib

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