Делегация ПЕА находится с визитом в Китае

10:57

Делегация во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) – руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым находится с визитом в Китае.

Как сообщает Report, в ходе визита запланирован ряд встреч с представителями коммунистической партии Китая (КПК) и другими государственными лицами, а также участие в официальной презентации "История КПК - о социализме с китайской спецификой новой эпохи Си Цзиньпина в ​​провинции Хубэй".

В рамках визита делегация ПЕА посетила музей КПК. Кроме того, состоялась встреча между Т.Будаговым и заместителем заведующего отделом международных связей ЦК коммунистической партии Китая, заместителем министра Цянем Хуншанем.