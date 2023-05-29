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Делегация ПЕА находится с визитом в Китае

Делегация ПЕА находится с визитом в Китае 10:57
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 11:37
Делегация ПЕА находится с визитом в Китае

Делегация во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) – руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым находится с визитом в Китае.

Как сообщает Report, в ходе визита запланирован ряд встреч с представителями коммунистической партии Китая (КПК) и другими государственными лицами, а также участие в официальной презентации "История КПК - о социализме с китайской спецификой новой эпохи Си Цзиньпина в ​​провинции Хубэй".

В рамках визита делегация ПЕА посетила музей КПК. Кроме того, состоялась встреча между Т.Будаговым и заместителем заведующего отделом международных связей ЦК коммунистической партии Китая, заместителем министра Цянем Хуншанем.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation on visit to China
Версия на азербайджанском языке ФотоYAP nümayəndə heyəti Çində səfərdədir

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