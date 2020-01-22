Делегация ПАСЕ находится с предвыборным визитом в Азербайджане

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с 22 по 23 января находится с предвыборным визитом в Азербайджане для оценки избирательной кампании и политического климата в преддверии парламентских выборов 9 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита делегация проведет встречи со спикером Милли Меджлиса, азербайджанской делегацией в ПАСЕ, лидерами и представителями парламентских и внепарламентских партий.

Запланированы также переговоры с председателем и членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также с представителями средств массовой информации, гражданского общества и международного сообщества.

Делегация планирует опубликовать заявление по итогам своего визита. Делегация в полном составе отправится в Азербайджан для наблюдения за выборами 9 февраля.