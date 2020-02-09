Делегация ПАСЕ начала наблюдение за выборами в Азербайджане

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала наблюдение за ходом досрочных парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, наблюдательную миссию из 32 членов ПАСЕ возглавляет немецкий депутат Фрэнк Швабе.

На ряде избирательных участков в Баку наблюдатели ПАСЕ ознакомились с тем, как проходит подготовка к открытию помещения для голосования; в 08:00 процесс открытия участков и далее продолжают наблюдение за ходом голосования.

Отметим, что в состав наблюдательной миссии входит и содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

Сначала он ознакомился с открытием избирательного участка №18 II Наримановского избирательного округа № 20 и началом хода голосования на нем.

Отметим, совместная пресс-конференция наблюдателей ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами запланирована на 10 февраля.