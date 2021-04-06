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Делегация парламента Ирака посетила ASAN xidmət

Делегация парламента Ирака посетила ASAN xidmət 6 апреля делегация парламента Ирака ознакомилась с работой центра ASAN xidmət.
Внешняя политика
6 апреля 2021 г. 17:40
Делегация парламента Ирака посетила ASAN xidmət

6 апреля делегация парламента Ирака ознакомилась с работой центра ASAN xidmət.

Как передает Report, зампредседателя Госагентства Джейхун Салманов проинформировал гостей о целях создания ASAN xidmət и направлениях деятельности.

Было отмечено, что с созданием ASAN xidmət были достигнуты серьезные результаты в сфере обеспечения эффективного госуправления и на сегодняшний день было зарегистрировано более 42 млн гражданских обращений.

Кроме того, было подчеркнуто, что служба была удостоена в 2015 году Премии госуслуг ООН, а в 2019 году в рамках Форума госуслуг ООН в Баку удостоена особой премии ООН в сфере развития госуслуг с использованием цифрового управления.

Гостей также проинформировали о проектах, реализуемых Госагентством в сфере электронного правительства, а также о деятельности публичного юридического лица "ABAD".

Ознакомившиеся с созданными условиями и принципом работы центра гости пожелали ASAN xidmət успехов в дальнейшей деятельности.

В заключение делегации был вручен памятный подарок, подготовленный ABAD.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİraq Parlamentinin nümayəndə heyəti “ASAN xidmət”də

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